T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 26 Haziran 2023

Sayı: 2023/1 Tereke Satış

ADİ TASFİYE İLANI

Miras Bırakanın Hüviyeti: Sakarya İli, Taraklı İlçesi, Hacımurat Köyü N.k. 17261731154 T.C. no'lu LEVENT YILDIRAN

Murisin terekesinin mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verildiği,alacaklıların ve borçlarını bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını resmi bir belge ile tasfiye memuru Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürüne bildirmeleri, borçlu olanların borçlarını bildirmemeleri halinde cezai sorumluluğun doğacağı, ne suretle olursa olsun ellerinde miras bırakana ait mal varsa tasfiye memuruna tevdi etmeleri, 03.08.2023 günü saat 10:00 da ilk alacaklılar toplantısının Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapılacağından, müteveffadan alacaklıların veya borçluların, kefillerin toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur.03.07.2023