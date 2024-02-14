T.C. KOCAELİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:00

DOSYA NO : 2021/927 Esas

KARAR NO : 2023/164

Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle, 125/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 AY 5 GÜN HAPİS, 3 AY 22 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Ramazan ve Güzide oğlu, 10/11/1979 doğumlu, Sakarya, Geyve, Doğantepe mah/köy nüfusuna kayıtlı SEMİH DEMİRCİOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.01.2024