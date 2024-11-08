Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C. KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/236 Esas

DAVACI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

DAVALI : Gürtaş Taşlama San. ve Tic. A.Ş.

Yeni Gölcük Yolu Üzeri Bağgat Cad. No:1 İzmit / KOCAELİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan rücuen tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Dosya kapsamında alınan 15.10.2024 tarihli bilirkişi raporu kapsamında davalılardan Gürtaş Taşlama San. ve Tic. A.Ş. yönünden rücu edilebilecek miktarın 13.790,31 TL olarak hesaplandığı; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 05/11/2024