T.C. KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİ
T.C. KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2018/236 Esas
DAVACI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
DAVALI : Gürtaş Taşlama San. ve Tic. A.Ş.
Yeni Gölcük Yolu Üzeri Bağgat Cad. No:1 İzmit / KOCAELİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan rücuen tazminat davasının yapılan yargılamasında;
Dosya kapsamında alınan 15.10.2024 tarihli bilirkişi raporu kapsamında davalılardan Gürtaş Taşlama San. ve Tic. A.Ş. yönünden rücu edilebilecek miktarın 13.790,31 TL olarak hesaplandığı; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 05/11/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02117538