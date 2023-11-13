T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

Sayı: 2018/110 Esas

Davacı, FATMA EMEL ÖZER ileDavalılar , AHMET TOSUN, ARZU TUYGUN TOKLU, ASLI TUYĞUN ÜNLÜ, BARIŞ ALTINTAŞ, CANAN ALTINTAŞ, ÇİĞDEM DUGAN, FATMA ALTINTAŞ, GAMZE ERDOĞAN, İKBAL UZUN, İLHAN SUAT, NURAŞAN MENDİ, RAİF KANDEMİR, RANA ÖZTÜRK, SAVAŞ ALTINTAŞ, SERAP MİLDAN, SİBEL KOCAMÜFTÜOĞLU, TUNAY MENDİ, YAHYA TAÇYILDIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli), Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan) davasının yargılaması sırasında davalı ÇİĞDEM DUGAN'adava dilekçesi tebligat yapılamamış ve tüm araştırmalara rağmen tebligat adresi de tespit edilemediğinden davalı ÇİĞDEM DUGAN'a duruşmanın bırakıldığı 19/12/2023günü saat 09:40'da duruşma salonunda hazır bulunması veya kendini vekille temsil ettirmesi aksihalde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği hususudavalıya ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: ÇİĞDEM DUGAN - 20665690576 ÇORUM ili, ALACA ilçesi, İBRAHİM mah/köy, 51 Cilt, 27 Aile sıra no, 114 sırada nüfusa kayıtlı, NECMİ ve FATMA oğlu/kızı, 12/12/1978 dogumlu,