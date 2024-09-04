T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/628 Esas

İLAN METNİ Kocaeli İli Kartepe İlçesi Rahmiye Mahallesi 237 ada 3 parsel sayılı taşınmaz maliki olan ve kimlik bilgileri bilinmeyen Havva BİÇER'in mirasçısı olduğunuz veya mirasçılarını bilenin ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde varsa belgeleri ile birlikte mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK'nın 594 vd maddeleri gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.