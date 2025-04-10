Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:01

T.C. KOCAELİ 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/210 Esas

DAVALI: ATTİA AYOUB

Davacı Havva Kübra SOYDABAŞ AYOUB vekili Av.Halil İbrahim ERDİN tarafından Davalı, Kocaeli İliİzmit İlçesi, Cedit Mahallesi/Köyü Cilt No: 2, Hane No: 2326, Bsn: 3'den üfusa kayıtlı ATTIA TAWFIK ve ROFIA YASSEIN oğlu SHARKIA/MISIR 20/02/1982 doğumlu 37277345930 T.C. Nolu, Tepeköy Mah. Egemenlık Cad. No:27 İç Kapı No:5 İzmit/KOCAELİ adresinde ikamet eden davalı Attia AYOUB aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle,

Davalı Attia AYOUB'a çıkartılan dava dilekçesi tebligatlarının yapılamadığı ve yapılanaraştırmalar ve yurt dışı konsolosluk yazışmalarında da adresinin tespit edilemediğinden adı geçen davalıya dava dilekçesi ve duruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK’nun 122. maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği takdirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca duruşma günü olan 29/05/2025 günü saat 09:45'de duruşmaya bizzat gelmesi, gelmediği ve itirazlarını bildirmediği ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam olunup, yokluğunda karar verileceği hususları, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalıya İLANEN tebliğ olunur. 18/03/2025