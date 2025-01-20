T.C. KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.GÜNDOĞDU Mahalle, 290 Ada, 14 Parsel, 184 m2 taşınmaz arsa vasfında üzerinde zemin(dükkan) +2 katlı bina bulunmaktadır

Yüzölçümü : 184 m2 Kıymeti : 5.598.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu : 1/1000 ÖlçekliUygulama İmar Planı Kapsamında BitişikNizam 3 kat yapılaşma koşulu'T3 Ticaret Alanı "kullanımında kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 14:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 14:05

17/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.