T.C. KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/13 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.GÜNDOĞDU Mahalle, 290 Ada, 14 Parsel, 184 m2 taşınmaz arsa vasfında üzerinde zemin(dükkan) +2 katlı bina bulunmaktadır
Yüzölçümü : 184 m2 Kıymeti : 5.598.000,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu : 1/1000 ÖlçekliUygulama İmar Planı Kapsamında BitişikNizam 3 kat yapılaşma koşulu'T3 Ticaret Alanı "kullanımında kalmakta
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 14:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 14:05
17/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.