T.C. KOCAELİ 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 30.01.2025 - 00:01

T.C. KOCAELİ 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/410 Esas

DAVACI : RAZAN ZAYED Yeşilyurt Mah. Seyit Gazi Sk. No:22/3 Başiskele/KOCAELİ

DAVALI : OSSAMA ALSHAAR Çekmece Mah. 356. Sk. Neşe Apt. No:8/13 Defne/ HATAY

Davacı Razan ZAYED tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Çekişmeli davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2025 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. 150 md. uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.