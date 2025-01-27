Yayınlanma: 27.01.2025 - 00:01

T.C. KOCAELİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/286 Esas

Konu: Davacı Seymen Bozan vekili tarafından 31/08/2020 tarihinde gerçekleşen ve müvekkilinin ağır derecede yaralanmasına neden olan trafik kazası nedeniyle geçici iş göremezlik tazminatı, sürekli iş göremezlik tazminatı, maddi ve manevi tazminatın davalılardan müştereken müteselsilen tahsilini talep edilmiş olmakla;

Mahkememizce davalı Gabrıel Mtchedlurı'ye tüm aramalara rağmen adresi bulunamadığı, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediğinden, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenlerle ön inceleme duruşmasının 15/04/2025 günü saat 09:55'de yapılacağı, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi, verebileceğiniz delillerinizi bildirebileceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesine, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelemeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçileceği sözlü yargılama için ayrıca tebligat yapılmayacağı ve yokluğunuzda karar verileceği HMK'nın 139,140 141,147,150, md. uyarınca ihtarına tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.