T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Ekim 2023

Esas No: 2023/331

ESAS NO: 2023/331 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Yassıbağ köyü, 137 ada, 25 parselde kayıtlı maliki GÜNGÖR ÖZDEMİR olantaşınmaz 04/11/2020 TARİH VE 2020/201 Sayılı Kamu Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır.

İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur. 17/10/2023