T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/428 Esas

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında; Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.Dosya No:2024/428 İl:Kocaeli, İlçesi:İzmit, Mh.:Alikahya Atatürk Mahallesi

Parsel No: 177 ve 178 Ada No: 7115

Maliklerin isim ve soyad:ENGİN ATEŞ, EROL ATAMAN, FATMA ÇAKIR, GÜLSEN ATEŞ,HÜSEYİN UYSAL, METİN ATEŞ, MUHARREM ATEŞ, MUZAFFER UYSAL, NEDİM ATEŞ, NURSEL ŞAHİN, ÖZKAN USLU, ÜMMÜHANİ ATEŞ, VAROL ATAMAN, ZEHRA KOYUN, ZEMİNE ÇİÇEK, SAFİYE IŞIK (ölü), ZİYA ATEŞ (ölü), NURTEN KURT ( kısıtlı- vasisi ADEM KURT )

1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 28/11/2024