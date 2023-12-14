T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/375 Esas, 2023/377 Esas, 2023/379 Esas

Kocaeli 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Davacı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Dosya No: 2023/375 Esas İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Mehmetalipaşa Mahallesi

Parsel No: 11 Ada No: 3632

Maliklerin isim ve soyad: Mulufe YILMAZ, Osman YILMAZ, Yusuf YILMAZ

Dosya No: 2023/377 Esas İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Mehmetalipaşa Mahallesi

Parsel No: 7 Ada No: 3633

Maliklerin isim ve soyad: Hülya Güler KILIÇ, Nuriye KILIÇ, Seda KILIÇ, Sefa KILIÇ, Selda ALTIOK

Dosya No: 2023/379 Esas İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit Mh.: Ş. GündoğduMahallesi

Parsel No: 6 Ada No: 307

Maliklerin isim ve soyad: Ahmet GÜLSEVER, Ayşe COŞKUN, Fatma KÜSKÜN, İsmail GÜLSEVER, Nurdan AKKUZU

1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nayöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 24/11/2023