T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/414, 2024/415, 2024/416 Esas

Kocaeli 7.Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Dosya No: 2024/414 Esas İl: Kocaeli, İlçesi: Başiskele, Mh.: Serdar Mahallesi

Parsel No: 14 Ada No: 2946

Maliklerin isim ve soyad: AYSEL DURMUŞ, BERK ÖZMEN, BÜLENT KARAASLAN, GÜLSEN KARAASLAN, HAYRETTİN KARAASLAN, KEZİBAN KARAASLAN, MAHİR KARAASLAN, REHA SÜLEYMAN ÖZMEN, SEYFETTİN KARAASLAN, VASFİYE KAHRAMAN, ZAFER KARAASLAN

Dosya No: 2024/415 Esas İl: Kocaeli, İlçesi: Başiskele, Mh.: Serdar Mahallesi

Parsel No: 6 Ada No: 2946 ada

Maliklerin isim ve soyad: ALİ ACAR, İHSAN MUTLU, İBRAHİM YAŞAR EROĞLU, RUKİYE GÜL

Dosya No: 2024/416 Esas İl: Kocaeli, İlçesi: İzmit, Mh.: Çukurbağ Mahallesi

Parsel No: 9 ve 30 Ada No: 417

Maliklerin isim ve soyad: EMRE ERHAN

1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NA yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 20/11/2024