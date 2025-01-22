T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2020/529 Esas-2023/705 Karar

DAVALI: BİLAL CANDAN YAPI MÜH. LTD. ŞTİ. -0170029881400011

Davacı LÜTFİ ERDOĞAN tarafından Konya ili, Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi,28826 Ada, 4 parsel, 11 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaz ile ilgili olarak açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda:

1-Davanın REDDİNE,

Dair iki hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, bu karar davacı vekili tarafından, "Tapu İptal ve Tescil talebimizin Reddine ilişkin kararının ortadan kaldırılmasına", talebiyle istinaf edilmiş olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli karar ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.