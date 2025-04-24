T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:01

T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2018/727 Esas KARAR NO: 2024/322

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/03/2024 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Abdulkadir ve Hanife oğlu, 21/06/1994 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı BASİL SİVAS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık vekilinin 25/03/2025 tarihli istinaf dilekcesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.