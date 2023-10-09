T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

Sayı: 2022/965 Esas Konu: İlan metni

DAVALI: MARTİNA BROERING- Helmut kızı 11.06.1985 Rheıne/Almanya doğumlu

Davacı ALİ İHSAN YAKICI ile Davalı MARTİNA BROERING arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Ön inceleme duruşması 12/12/2023 günü saat 10:10'a bırakılmış olup, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelinmediği takdirde diğer tarafın duruşmaya geldiğinde ve yargılamaya devam etmek istediğinde gıyabınızda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tanık isim ve adresleri dışında HMK 139/1-ç maddesi uyarınca açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirip sunmadığınız delillerinizi sunmak, elinizde bulunan belgeleri bu anlamda tüm delilleri delil dilekçesine eklemek, başka yerden getirtilecek belge, dosya ve diğer deliller için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde bildirmek, belirtilen bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde verilen kesin süre içerisinde sunmadığınız, bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmediğiniz her delilden HMK'nun 94 ve 139/1-ç maddesi uyarınca vazgeçmiş sayılacağınız, aynı celse yapılacak tahkikat duruşmasına ve sonrasında yine aynı celse sözlü yargılamaya geçileceği. belirlenen gün ve saate geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları HMK'nın 129. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.