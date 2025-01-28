Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:01

T.C. KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/699-KARAR NO : 2024/653

DAVALI : SINIRLI SORUMLU ADAKALE MAHALLESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ -Adakale Mah. Adakale Sok. No:51 Çumra/Konya

Kooperatifin Dağılması İstemli davanın yapılan yargılamasında; Gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM : Davacının davasının kabulü ile;

1-Çumra Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2453 sicil sırasında kayıtlı davalı Sınırlı Sorumlu Adakale Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 81/1-6.bent maddesi uyarınca MÜNFESİH OLDUĞUNUN TESPİTİNE VE TASFİYESİNE,

2-Davalı kooperatifin tasfiyesini sağlamak üzere son yönetim kurulu başkanı 35365888062 TC kimlik numaralı CİHAT KARA'nın münferit tek yetkili tasfiye memuru olarak atanmasına ve karar kesinleşince görevinin başlamasına, Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6100 s. HMK'nın 345. maddesi gereğince (2) hafta içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere ve oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.