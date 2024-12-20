Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/575 ESAS

DAVALI: MEHMET BOSTAN - 351***344 Davacı Bekir Bostan tarafından 16/04/2024 tarihinde "Konya İli Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi , 45272 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazlarda davalılar ile hissedar olduğunu taşınmazın iştirak halinden müşterek mülkiyete dönüştürülmesini dava etmiştir." yönelik açılan "Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi" davasında yukarıda adı yazılı davalı adına Ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, "14/01/2025 günü saat 11:55'te Ön inceleme duruşmasına gelmeniz," TMK 644. Maddesi 2 haftalık süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin ihtar olunur." Ön inceleme duruşma gününün ilanen yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.