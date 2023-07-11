T.C. KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Temmuz 2023

Sayı: 2022/51 Esas

Davacı, Mehmet Toy İle Davalılar , Ahmet Bahadır Güçlü, Akkirpikler Demir Çelik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Eskon Metal Dış Ticaret Limited Şirketi, Hasan Altın İnşaat Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Minpet Plastik Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Sayım Plastik İnşaat Hırdavat Ve Yakıt Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi, Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, Yaşar Faktoring Anonim Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davası nedeniyle;

Mahkememize açılan iş bu davada davacı vekilince dava dilekçesi ile; " Müvekkilinin uğradığı mağduriyet nazara alınarak mümkünse takdiren teminatsız olarak değilse müvekkilinin karşılayabileceği makul bir miktar teminat karşılığı, olarak isimlendirdiğimiz ekli listedeki icra dosyaları üzerinden veyavarsa başkaca tüm icra, dosyaları davalıların/alacaklıların dava konusu, Konya ile Sekçuklu ilçesi Sille Mahallesinde kain 18152 ada 2 parseldeki, Al blokzemin kat 5 nolu depolu dükkan, A blok zemin katnolu depolu dükkan, B blok zemin kat 5 no'lu depolu dükkan, B l blok zemin kat 6 no'lu depolu dükkan, B2 blok zemin kat 5 no'lu depolu pide fırını, B2 blok zemin kat 6 nolu depolu dükkan ile Konya ile Karatay ilçesi Yediler Mahallesinde kain 32450 ada 4 parseldeki (açıklama daha öncesinde 3805 ada 38 parsel veya 3085 ada 38 parsel de olabilir) zemin kat 13 nolu depolu dükkan, zemin kat i4 no'lu depolu dükkan, zemin kat 15 nolu nolu depolu dükkan olmak üzere toplam 9 adet taşınmaz ile sınırlı olmak üzere ihtiyati haciz, icrai haciz, kamu haczi, haciz yenilemesi, ipoteğin paraya çevrilmesi, kıymet takdiri, satış veya başkaca isimler altında cebri icra ve cebri satış işlemleri yapmalarının tedbiren durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, Yapılacak inceleme ve yargılama zonunda da dava konusu 9 adet bağımsız bölüm üzerindeki tüm iktiyati haciz, ierai haciz, kamu haczi, haciz yenilemesi, ipotek ve varsa başkaca tüm şerl ve beyanların tapu kayıtlarından kaldırılmalarına (silinmelerine, fekkedilmelerine) karar verilmesini, yapılmış ve yapılacak her türlü harç, yargılama gideriücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 02/02/2023 tarihli ara kararı ile dava konusu taşınmazlar üzerine 30,000.00 TL teminat karşılığında ihtiyati tedbir konulmuştur.

Davalı Hanım Küpeli vekili 28/04/2022 tarihli dilekçesi ile davalı Bacar Otomotiv Alım Satım San. Ve Tic. A.ş. Vekilinin bila tarihli dilekçesi, davalılar Alaaddin Vergi Dairesi ve Selçuk Vergi Dairesi vekilinin 20/05/2022 tarihli dilekçesi ile ihtiyati tedbir kararına itirazlarının mahkememizce 21/03/2022 tarihli ara karar ile reddedilmesi nedeniyle bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuşlardır.

Yukarıda kısaca bahsedilen dava dilekçesinin122******442 T.C. Kimlik no'lu Mehmet ve Hatice oğlu, Ahmet Bahadır Güçlü'ye,

Son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile HMK 122. Maddesi gereğince tebliği müteakip 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz için öngörülen sürenin başlayacağı ve belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.