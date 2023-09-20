T.C. KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Eylül 2023

Sayı: 2022/428 Esas

Davacı, T.C. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı KONYA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Konya ili, Meram ilçesi, Çayır Mahallesi 25725 ada 14 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında hissedar olarak görünen Ali Kızı Ayşe, Halil Efendi oğlu Ali, Ahmet Efendi kızı Fatma ve Ahmet Efendi oğlu Halil'in gaip olduğu iddia edilen kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişilerin mahkememize gelerek veya posta yolu ile dilekçe göndermek suretiyle bilgi vermeleri gerektiği hususları ilan olunur.