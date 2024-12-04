T.C. KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.12.2024 - 00:00

Sayı: 2023/609 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizce düzenlenen 01/07/2024 tarihli tensip tutanağı ile; "1-Ön inceleme aşamasının duruşmalı olarak yapılmasına,

2-HMK'nın 139. maddesi gereğince ön inceleme duruşma gününün taraflara:

"Ön inceleme duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan Konya Adalet Sarayındaki mahkememize ait duruşma salonunda hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur.

Duruşma gününe kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız hususu ile duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan islemlere itiraz edemeyeceği,

Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususları ihtar olunur" (HMK 139.madde) şerhini içerir meşruhatlı davetiye ile tebliğine,

Çıkartılacak davetiyeye, içerisinde işbu ön inceleme duruşmasına davet tensip tutanağının bulunduğu hususunun da mutlaka dercedilmesine,

3-Tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürleri olmadan mahkememize ait duruşa salonunda hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi, halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususlarının ayrı ayrı ihtar edilmesine, (HMK 147) usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususunun ihtar edilmesine, (HMK 150/1) ( İhtarın iş bu zaptın taraflara tebliği sureti ile yapılmasına )

4-Masrafın davacı tarafından yatırılan gider avansından karşılanmasına,

Bu nedenle duruşmanın 04/11/2024 günü saat 10:30'a bırakılmasına" tensiben karar verilmiş olup,

Yukarıda kısaca bahsedilen tensip tutanağı davalı 180******838 T.C. Kimlik nolu Uğur Eren'e,Son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.