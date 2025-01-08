T.C. KONYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. KONYA3. İCRA DAİRESİ'NDEN KARAR TENSİP TUTANAĞI

2024/3463 ESAS

ALACAKLI : Naturmek Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

VEKİLİ : Av. Ayşegül Başkoçak ÇİFCİ

BORÇLU : Abdullah ÇELİK (167******06)

BORÇ MİKTARI : 1.426.038,91 TL (TAKİP ÇIKIŞI

Yukarıda adı yazılı alacağın tahsili için yapılan icra takibinde adresinize gönderilen örnek No:7 ödeme emri tebliğ edilememiş ve yeni adresiniz tespit edilemediğinden Tebligat Kanunu 28. Madde gereğince ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin İLANEN tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (15) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (15) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.