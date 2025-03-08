Yayınlanma: 08.03.2025 - 00:01

T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2017/1461 KARAR NO: 2024/3256

DAVALILAR: LEYLA ÇALIŞKAN - 33907955562, Necmettin ve Sevgi'den olma, 14/01/1985 doğumlu.

Mahkememizden verilen 27/11/2024tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜNE,

-Konya İli, Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2792 ada 146 parsel ve 2792 ada 147 parsel, Konya İli, Kulu İlçesi, Celep Mahallesi, Aktaş Mevki 105 ada 16 parsel, 104 ada 18 parsel, Konya İli, Kulu İlçesi, Celep Mahallesi Pazarözü Mevki 128 ada 86 parselde kayıtlı taşınmazların umum arasında yapılacak açık artırma yoluyla satılarak taşınmazlardaki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, satış bedelinin tapu kaydındaki ve/veya veraset ilamlarındaki hisseleri oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

2- Satış bedelinin taraflarca oluşan muhtesad uzlaşısı kapsamında ve tespit yapılan 20/07/2022 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda ;

-Konya İli, Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2792 ada 146 parsel ve 2792 ada 147 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki yapı nezdinde ki taşınmazlardan satıştan doğan bedel üzerinden muhtesat oranı nezdinde davacı Mehmet Ali Ayrancı'ya

3-20/07/2022 tarihli bilirkişi raporların kararın eki sayılmasına ve kabulüne

4- HMK'nın 322/2. maddesi uyarınca satışın Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'nun satış memuru olarak tayinine,

5- İcra İflas Kanunun 28. maddesi gereğince tapuya bilgi verilmesine,

6- Harçlar Kanunu gereğince taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetinde karar ve ilam harcının tapudaki payı oranında davacı ve davalılardan tahsili ile hazineye irad kaydına, peşin harcın alınacak karar ve ilam harcından mahsubuna,

7- Kendisini vekille temsil ettiren davacılar yararına karar tarihindeki AAÜT uyarınca takdir edilen 28.500,00 TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki payları oranında taraflardan tahsili ile davacıya verilmesine,

8- Kendisini vekille temsil ettiren davalılar yararına karar tarihindeki AAÜT uyarınca takdir edilen 28.500,00 TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki payları oranında taraflardan tahsili ile bu davalılara verilmesine,

9- Davacı tarafından yapılan toplam 15.346,05 TL yargılama giderinin tapu kaydındaki payları oranında taraflardan tahsili ile davacıya verilmesine,

10- Artan gider avansının HMK'nın 333. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair; hazır bulunanların yüzüne karşı verilen karar yönünden gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi, açıkça okundu, usulen anlatıldı. 27/11/2024

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 31/12/2024