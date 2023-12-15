T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

Sayı: 2022/1452 Esas Konu: Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen İLYAS ÜSTÜNDAĞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

T.C. KİMLİK NO : 12788655754

ADI SOYADI : İLYAS ÜSTÜNDAĞ

BABA ADI : MEVLÜT

ANA ADI : ELMAS

DOĞUM TARİHİ : 21/05/1985

DOĞUM YERİ : BOZKIR

İKAMETGAH ADRESİ : Karakulak Mah. Forum Sk. No:8 İç Kapı No:1 Karatay/ KONYA

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