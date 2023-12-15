T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2022/1452 Esas Konu: Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen İLYAS ÜSTÜNDAĞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
T.C. KİMLİK NO : 12788655754
ADI SOYADI : İLYAS ÜSTÜNDAĞ
BABA ADI : MEVLÜT
ANA ADI : ELMAS
DOĞUM TARİHİ : 21/05/1985
DOĞUM YERİ : BOZKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Karakulak Mah. Forum Sk. No:8 İç Kapı No:1 Karatay/ KONYA
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