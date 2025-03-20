Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/736- KARAR NO: 2025/191

DAVALI: HAMİD MUHAMMED EL HAC İSMAİL - SURİYE ARAP CUMHURİYETİ VATANDAŞI

Davacı YASEMİN EL SELLUMtarafından Davalı HAMİD MUHAMMED EL HAC İSMAİL aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizin 04/03/2025 tarih ve 2023/736 Esas, 2025/191 Karar sayılı kararı ile;tarafların TMK'nun 166/1. maddesi gereğince boşanmalarına, davacının vekalet ücreti talebi olmadığından davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, davacı tarafın adli yardım talebi bulunduğundan dolayı dava açılışında yatırılmayan 615,40 TL başvurma harcı ile615,40 TL peşin harcın toplamı olan 1.230,80 TL harç ile tercüman bilirkişi masrafı 1.200,00 TL, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılan 3 tebligat masrafı 31.248,00 TL olmak üzere toplam 33.678,80 TL'nin davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.