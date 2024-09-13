T.C. KONYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:01

T.C. KONYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/978 Esas KARAR NO : 2024/1285

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2024 tarihli ilamı ile 142/1.b.1 maddesi gereğince 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Şerefnaz oğlu, 15/09/1976 doğumlu, Konya Sarayönü Kadıoğlu mah/köy nüfusuna kayıtlı AYHAN GÜMÜŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın YURT GENELİNDEKİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 7 (YEDİ)gün içerisinde mahkememize bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak suretiyle veya aynı yöntemle bir başka İlk Derece Asliye Ceza Mahkemesine yada dilekçe vermek suretiyle Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere temyiz yoluna başvurabileceği İLAN TEBİLĞ OLUNUR.