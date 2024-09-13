T.C. KONYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:01

T.C. KONYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/977 Esas KARAR NO : 2024/1305

Mahkememizin 08/05/2024 tarih ve 2024/977 Esas ve 2024/1305 sayılı ilamı ile Mustafa ve Şerefnaz oğlu 15/09/1976 doğumlu Konya Sarayönü Kadıoğlu Mah/Köy nüfusuna kayıtlı AYHAN GÜMÜŞ hakkında Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK.nun 142/1-b maddesi gereğince; neticeten 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK.nun 53/1-a,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın mevcut adreslerine tebliğat çıkartıldığı ancak tebliğat yapılamadığı ayrıca adres araştırmalarından da olumlu sonuç alınamadığından tebliğ imkansızlığı nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın YURT GENELİNDEKİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 7 (YEDİ)gün içerisinde mahkememize bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak suretiyle veya aynı yöntemle bir başka İlk Derece Asliye Ceza Mahkemesine yada dilekçe vermek suretiyle Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere temyiz yoluna başvurabileceği İLAN TEBİLĞ OLUNUR.