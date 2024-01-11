Yayınlanma: 11 Ocak 2024

T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2023/25 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE İİK.NUN 205 VE 206.MADDELERİ GEREĞİNCE

YAPILAN SIRA CETVELİNİN İLANI

Mahkemesi : Konya 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1675 Esas, 2023/1079 Karar sayılı kararı.

Miras Bırakan : SAMET PAŞA (TC:29660088234 ) İsmail ve Latife'den olma, 20/11/1987 d.lu

Yukarıda yazılı mahkemenin miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararı gereğince dosyamızda gerekli işlemlere başlanmış olup alacak kaydı yaptıran 1.kayıt Numaralı Akbank TAŞ vekili Av.Necip Akkurt’un 9.241,01 TL, 2.kayıt numaralı Akbank TAŞ vekili Av.Necip Akkurt’un 169.287,84 TL, 3.kayıt numaralı Akbank TAŞ vekili Av.Necip Akkurt’un 5.390,60 TL, 4.kayıt numaralı Akbank TAŞ vekili Av.Necip Akkurt’un 46.609,93 TL alacakları ile ilgili olarak İİK.nun 205 ve 206.maddeleri gereğince yapılan sıra cetveli tasfiye dosyasına sunulmuştur.

Sıra cetvelindeki sırasına itiraz edenlerin 7 gün içinde, alacak ile ilgili itirazların İİK.nın 235.maddesi gereğince 15 gün içinde yukarıda yazılı Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İİK.nın 234.maddesi gereğince ilan olunur.