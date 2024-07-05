T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

Sayı: 2023/13 Tereke

Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası davası nedeniyle;

Tereke teslimi için adresine ulaşılamayan, herhangi bir adresinin de bulunmadığı anlaşılan VELİ ERCANadına 05/06/2024 tarihli duruşma zaptı 1 nolu ara kararı ileilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilanduruşma günü tebliği yerine geçmek üzere müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.