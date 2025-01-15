T.C. KONYA 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15.01.2025 - 00:01

T.C. KONYA 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/624 Esas

Konu : Davacı, FADİME ÖZTÜRK ile

Davalı, ADEM ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Önlem Nafakası) davası nedeniyle;

Davalının adresine çıkartılan davetiyelerin iade dönmesi nedeniyle ilanen tebligata karar verildiği iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından sonra ön inceleme duruşmasının talik edildiği 05/03/2025 günü saat 12:00 de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediği takdirde yargılamaya gıyabında devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği, davacının iddiasını değiştirebileceği gibi genişletebileceği yokluğunda karar verileceğinin ihtar olunmasına karar verilmiştir.