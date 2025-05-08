T.C. KONYA 6. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:01

T.C. KONYA 6. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/182 Esas

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mehmet Şükrü ve Latife oğlu, 16/06/1987 Diyarbakır doğumlu, SERHAT UNAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, davetiye tebliğ edilememiştir.7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince sanığa ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Sanığın 15/09/2025 günü saat 09:18'de mahkememizde hazır olması hazır olmadığı takdirde CMK 195 mad.'ye göre yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği, duruşma gün ve saatinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu, İLAN OLUNUR.