T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2022/2133 Esas
DAVALI: HUSEYİN MUHAMED DİB- Yabancı Kimlik No: 990*****030
İskenderun/ HATAY
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesiilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanen tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap ve delil dilekçenizi masrafları ile mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirdedava dilekçesindeki iddialarıikrar etmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02135362