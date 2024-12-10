T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/2133 Esas

DAVALI: HUSEYİN MUHAMED DİB- Yabancı Kimlik No: 990*****030

İskenderun/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesiilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap ve delil dilekçenizi masrafları ile mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirdedava dilekçesindeki iddialarıikrar etmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.