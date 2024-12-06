T.C. KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/417 Esas KARAR NO : 2024/454 Karar

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK

DAVALI : HÜSEYİN ÇALIK - 24155282852

DAVALI : EBUBEKİR ÇALIK - 24134283580

DAVALI : HÜSEYİN BUDAK - 47788489498

Mahkememizce davalılar Hüseyin Çalık, Ebubekir Çalık ve Hüseyin Budak'ın tebligat adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, bilirkişi raporu, gerekçeli karar, istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından 04/12/2023 tarihinde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında özetle; Mülkiyeti davalılara ait olan Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mah, 38786 ada, 167 parsel sayılı taşınmazın 247,09 m²'lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma kararı aldığını, taraflar ile anlaşılamadığını, bu nedenle mahkemece kamulaştırma bedelinin tespitine, tespit edilen kamulaştırma bedelinin peşin ödenmesi karşılığında müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce bilirkişi heyetinden alınan raporda; Dava konusu taşınmazın irtifak bedelinin toplam 5.938,93TL olduğu tespit edilmiştir. (anlaşma sağlanan davalılara düşen bedel dahil hesaplama yapılmış)

Mahkememizin 17/09/2024 tarihli kararı ;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ ile,

1-Taraflar arasındaki KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN 5.479,92 TL OLARAK TESPİTİNE,

Tespit edilen ve bankaya yatırılmış olan kamulaştırma bedelinin tapu maliki olan davalılara tapudaki hisseleri ve miras payları oranında ÖDENMESİNE, bu konuda kamulaştırma bedelinin yatırıldığı bankaya müzekkere yazılmasına, fazla depo edilen 459,01 TL'nin davacı kuruma iadesine,

Kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren karar tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz oranının işletilmesine,

Dava konusu taşınmaz üzerinde varsa haciz, ipotek gibi yükümlülüklerin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

2-Dava konusu Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mah, 38786 ada, 167 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Mevlüt Yenilmez'in 28/03/2024 tarihli raporunda krokide içi gri renkle boyalı IR1 harfi ile gösterilen 247.09 m²'lik kısmın davacı adına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile bu hakkın TAPUYA TESCİLİNE,

Fen bilirkişisi Mevlüt Yenilmez'in 28/03/2024 tarihli raporunun ve rapordaki krokinin kararın eki sayılmasına,

3-Davalılar Ali Türkpınarı, Beyza Türkpınarı, Büşra Terzi, Leyla Şimşek, Meryem Bayraktar, Adnan Böğet, Ali İhsan Ünlübay, Aysel Baltaoğlu, Dindar Otlu, Fevziye Budak, Halil Kardeş, Halime Budak, Hasan Hüseyin Sağlam, Havva Gül Kocabaş, Hüseyin Budak, İsmail Hakkı Uysal, Mehmet Katırcı, Mehmet Ali Sağlam, Merve Bulut, Muammer Ünlübay, Mustafa Budak, Nilçay Yalçın, Nuran Arı, Nuriye Ayrancı, Oruç Kardeş, Rifat Böğet, Sevim Kardeş, Ufuk Ali Budak, Vesile Eraslan, Yunus Ahmet Kardeş, Yusuf Budak yönünden davanın PASİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNE,

4-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince iş bu kararımızdan bir örneğinin taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu Meram Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, davacı tarafın yokluğunda davalı taraf vekillerinin yüzüne karşı, davacı tarafın yokluğunda, tescil yönünden KESİN bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı.

Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesi özetle;

Bilirkişi raporunda tespit edilen m fiyatının değerleme tarihinin rayiç değerlerine uygun olmadığını ve bu hali ile dosyada hüküm kurulduğunu, kamulaştırma bedeline kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faizin uygulanmasının hatalı olduğunu, bilirkişi raporunda taşınmazın değerinin belirlenirken genellemeler yapıldığını, faraziyelere dayandığını, taşınmazın değerinin bilimsel yollarla ölçülmediğini, bilirkişi raporuna dayanarak kurulan hükmün kaldırılmasını yeniden esas hakkında karar verilmesini beyan ederek istinaf talebinde bulunduğu görüldü.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra dava dilekçesinin, bilirkişi raporunun, gerekçeli kararın ve istinafa başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.