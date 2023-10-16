T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

2023/130 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/130 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 32129 ada, 1 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; z üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şekle benzemekte olup, topografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Etrafında henüz yapılaşma başlamamıştır. En yakın yapılaşma hâlihazırda 300 m güneybatısındaki natamam konut şantiyesidir. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine ve sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, sosyal alanlara, ana yollara ve şehir merkezine uzak durumdadır. Bölge sosyal ve kültürel bakımdan gelişmemiş ve bakir durumdadır. Bölgenin henüz alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Ulaşım özel araçlar ile sağlanmakta olup henüz yolları da açılmamıştır. Taşınmaz Baraj Caddesine 2,3 km, Ahmet Yesevi Caddesine 2,8 km, Selçuklu Belediyesine 7,3 km ve şehir merkezi sayılan Valilik Binasına ise 10,5 km. mesafededir.

Adresi: Sille Ak Mahallesi Selçuklu Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü: 14.525,24 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 9 kat mesken sahasına isabet etmektedir. E: 1.00, Taks: 0.25, Yençok 9 kat olarak belirlenmiş. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parselidir

Kıymeti: 60.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/12/2023 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 14:44

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 01/01/2024 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati: 08/01/2024 - 14:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.