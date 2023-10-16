T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

2023/145 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/145 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İli, Meram İlçesi, Selver Mahallesi, 26597 ada, 1 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; zeminde ve kadastro paftasında Nevtun ve Kuyulubağ sokağa cephelidir. Üzerinde yapı ve müştemilat yoktur. Boş arsa durumundadır. Taşınmaz Konya Tren Garına 2.68 km, Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne 1.40 km, şehir merkezine yaklaşık 4.57 km uzaklıktadır. Ulaşımı kolaydır, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yakın çevresinde benzer özelliklere sahip bahçeli meskenler bulunmaktadır

Adresi: Osman Gazi Mahallesi Meftun Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü: 1.372,33 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, Ayrık 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametleri TAKS: 0.25 ve KAKS: 0.50 olarak belirlenmiş. . Parsel imar parseli konumundadır.

Kıymeti: 8.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 11:25

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 11:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İli, Meram İlçesi, Selver Mahallesi, 26603 ada, 5 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; zeminde ve kadastro paftasında Kaymazlar sokağa cephelidir. Üzerinde yapı ve müştemilat yoktur. Boş arsa durumundadır. Taşınmaz Konya Tren Garına 2.68 km, Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne 1.40 km, şehir merkezine yaklaşık 4.57 km uzaklıktadır. Ulaşımı kolaydır, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yakın çevresinde benzer özelliklere sahip bahçeli meskenler bulunmaktadır.

Adresi: Osman Gazi Mahallesi Kaymazlar Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü: 415,10 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, Ayrık 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametleri TAKS: 0.25 ve KAKS: 0.50 olarak belirlenmiş. . Parsel imar parseli konumundadır.

Kıymeti: 2.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 11:35

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 11:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İli, Meram İlçesi, Selver Mahallesi, 26605 ada, 2 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; zeminde ve kadastro paftasında Kuyulubağ sokağa cephelidir. Üzerinde yapı ve müştemilat yoktur. Boş arsa durumundadır. Taşınmaz Konya Tren Garına 2.68 km, Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne 1.40 km, şehir merkezine yaklaşık 4.57 km uzaklıktadır. Ulaşımı kolaydır, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yakın çevresinde benzer özelliklere sahip bahçeli meskenler bulunmaktadır.

Adresi: Osman Gazi Mahallesi Kuyulubağ Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü: 685,21 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, Ayrık 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametleri TAKS: 0.25 ve KAKS: 0.50 olarak belirlenmiş. . Parsel imar parseli konumundadır.

Kıymeti: 4.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 11:45

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.