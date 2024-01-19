T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

2023/202 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/202 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya İl, Akören İlçe, AĞALAR Mahalle/Köy, 731 Ada, 4 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz;...

Adresi: Ağalar Mahallesi Çağaşar Mevkii Akören / KONYA

Yüzölçümü: 3.482,52 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanında kalmakta olup Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0,25 KAKS:0,50 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti: 2.785.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 07/03/2024 - 10:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/03/2024 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 04/04/2024 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.