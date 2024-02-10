T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/142 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/142 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Selçuklu İlçe, ŞEKER MURAT Mahalle/Köy, 28812 Ada, 1 Parsel, 11. kat 42 Bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz ...
Adresi: Şeker Mahallesi, İsmail Beliğ Sokak No: 7/42 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü: 113,52 m2
Arsa Payı: 3180/144000
İmar Durumu: Ana taşınmaz İmar Durum Belgesine göre; taşınmaz mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti: 2.800.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati: 27/05/2024 - 13:30
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 17/06/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.