T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:00

2023/142 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/142 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Selçuklu İlçe, ŞEKER MURAT Mahalle/Köy, 28812 Ada, 1 Parsel, 11. kat 42 Bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz ...

Adresi: Şeker Mahallesi, İsmail Beliğ Sokak No: 7/42 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü: 113,52 m2

Arsa Payı: 3180/144000

İmar Durumu: Ana taşınmaz İmar Durum Belgesine göre; taşınmaz mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti: 2.800.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 27/05/2024 - 13:30

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/06/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.