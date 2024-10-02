T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:00

2024/16 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, ACIDORT Mahalle/Köy, 272 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz.

Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Acıdort Mahallesi Sütce Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 57.263,7 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet ettiği belirtilmektedir.

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/10/2024 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati: 06/11/2024 - 14:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/11/2024 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati: 29/11/2024 - 14:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, ACIDORT Mahalle/Köy, 297 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz.

Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Acıdort Mahallesi Karıbeli Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 123.754,86 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet ettiği belirtilmektedir.

Kıymeti: 9.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/10/2024 - 14:13

Bitiş Tarih ve Saati: 06/11/2024 - 14:13

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/11/2024 - 14:13

Bitiş Tarih ve Saati: 29/11/2024 - 14:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.