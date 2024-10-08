T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/123 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/123 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, DİVANLAR Mahalle/Köy, 374 Ada, 2 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Divanlar Mah. Akbaş Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 113.912,58 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:45
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, DİVANLAR Mahalle/Köy, 387 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Divanlar Mah. Göktaş Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 75.855,01 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.