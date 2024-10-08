Yayınlanma: 08.10.2024 - 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/123 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/123 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, DİVANLAR Mahalle/Köy, 374 Ada, 2 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Divanlar Mah. Akbaş Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 113.912,58 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, DİVANLAR Mahalle/Köy, 387 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Divanlar Mah. Göktaş Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 75.855,01 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.