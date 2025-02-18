Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/188 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/188 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Meram İlçe, MELİKŞAH Mahalle/Köy, 2159 Ada, 98 Parsel, 2.kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Necip Fazıl Mahallesi Kaptan Sokak Tuğra Sitesi A Blok, No: 28/4Meram / KONYA

Yüz ölçümü: 147,92 m2

Arsa Payı: 1/4

İmar Durumu: Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında 3 kat İkiz Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imaruygulaması görmüştür.

Kıymeti: 4.300.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/04/2025 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 28/04/2025 - 14:25

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/05/2025 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 02/06/2025 - 14:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.