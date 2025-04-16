Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/87 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/87 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, MEZBAHA (FETİH) Mahalle/Köy, 31280 Ada, 2 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Fevzi Çakmak Mahallesi, Şehit Emin Karataş Sokak, No: Bilano (No: 5C Kuzeyi)Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 4.505,46 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: İmar durum belgesine göre parsel; "Sanayi Alanı"na isabet etmektedir.

Kıymeti: 54.065.520,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 14:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 05/08/2025 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.