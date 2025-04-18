Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/312 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/312 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, YAYLAPINAR Mahalle/Köy, 42135 Ada, 4 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yaylapınar Mahallesi Güvenlik Sokak No:Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü: 1.483,50 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, 2 kat Ayrık İkiz Nizam Mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti: 5.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati: 16/05/2025 - 10:25

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/06/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2025 - 10:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Meram İlçe, YAYLAPINAR Mahalle/Köy, 42135 Ada, 6 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yaylapınar Mahallesi Güvenlik Sokak No:Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü: 1.083,91 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, 2 kat Ayrık İkiz Nizam Mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti: 3.654.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 16/05/2025 - 11:25

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/06/2025 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2025 - 11:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.