Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2021/176 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/176 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Meram İlçe, ÇOMAKLI Mahalle/Köy, 37363 Ada, 113 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Çomaklı Mahallesi Edebiyat Sokak No: 84/1Meram / KONYA

Yüzölçümü: 10.000,16 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25000 Ölçekli Nazım imar planında Mevcut Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı: Taşınmazın satış bedelinin %64,78 lik kısmı yönünden %10, %35,22 lik kısmı yönünden ise %1 olarak kademeli şekilde

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 14:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.