T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2021/176 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/176 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Meram İlçe, ÇOMAKLI Mahalle/Köy, 37363 Ada, 113 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi: Çomaklı Mahallesi Edebiyat Sokak No: 84/1Meram / KONYA
Yüzölçümü: 10.000,16 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: 1/25000 Ölçekli Nazım imar planında Mevcut Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 4.000.000,00 TL
KDV Oranı: Taşınmazın satış bedelinin %64,78 lik kısmı yönünden %10, %35,22 lik kısmı yönünden ise %1 olarak kademeli şekilde
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 14:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 14:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.