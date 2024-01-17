T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Ocak 2024

T.C. KÖRFEZ  2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/312 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 2569 ve 2570

MALİKİN ADI VE SOYADI: FERDANE BAKAR, HALİL İBRAHİM SARIGÖZ, MÜKERREM HANİFE KAYAR, 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/313 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 373

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜŞERİFE ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/314 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 2664 ve 2665

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜŞERİFE ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/315 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 2656 - 2655

MALİKİN ADI VE SOYADI: YAKUP YILMAZ, ÜMMÜŞERİFE ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/316 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 374

MALİKİN ADI VE SOYADI: FATMA ZEHRA ÜSTÜN, FERİHA AKYOL, TUNCAY KURT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/317 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 440

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜŞERİFE ŞAHİN, YAŞAR YILMAZ ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/318 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 377

MALİKİN ADI VE SOYADI: FATMA ZEHRA ÜSTÜN, FERİHA AKYOL, TUNCAY KURT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/319 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 319

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN, 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/320Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 450

MALİKİN ADI VE SOYADI: CEMAL ÜSTÜN, ERDAL VURAL, FEZİ ÜSTÜN, İSMAİL ÜSTÜN, KADRİ ÜSTÜN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/321 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 783A (ESKİ 783)

MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN GÜLŞAN, YAKUP YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/322 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 413

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/323 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: KARAYAKUPLU

PARSEL NO: 2661

MALİKİN ADI VE SOYADI: KADRİYE MALKOÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/324 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 2706

MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET DERYA ÇIKRIKÇI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/325 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 785A (ESKİ 785)

MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN GÜLŞAN, YAKUP YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/326 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 474

MALİKİN ADI VE SOYADI: EMİNE OKUR, ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/327 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 372

MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN GÜLŞAN, MEHMET EMİN SARIKAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/328 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 714 ve 716

MALİKİN ADI VE SOYADI: MUSTAFA CESUR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/329 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: KARAYAKUPLU

PARSEL NO: 2681

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÇAĞDAŞ ÇİFTÇİ, EMİNE YALNIZ YİĞİT, KERİMAN ÇİFTÇİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/330 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: KARAYAKUPLU

PARSEL NO: 2676

MALİKİN ADI VE SOYADI: NECMETTİN BERBER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/331 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 2610 - 2611 (ESKİ 260)

MALİKİN ADI VE SOYADI:

DAVALILAR: CFU ULUSLAR ARASI DIŞ. TİC. ve SERVİS HİZ. AŞ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/332 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 2557

MALİKİN ADI VE SOYADI: ADEM ÇALK, CEVDET ÇALK, FEVZİ BAKAR, MUSTAFA BAKAR, NERMİN BALTACI, REMZİ BAKAR, ŞERİFE EMİNE KOÇ, YAKUP YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/334 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 452

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

T.C. KÖRFEZ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/335 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ: ŞEMSETTİN

PARSEL NO: 2512 - 2513 (ESKİ 119)

MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET KARTAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.

#ilangovtr Basın No: ILN01967981