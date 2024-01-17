T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/312 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 2569 ve 2570
MALİKİN ADI VE SOYADI: FERDANE BAKAR, HALİL İBRAHİM SARIGÖZ, MÜKERREM HANİFE KAYAR,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/313 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 373
MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜŞERİFE ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/314 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 2664 ve 2665
MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜŞERİFE ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/315 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 2656 - 2655
MALİKİN ADI VE SOYADI: YAKUP YILMAZ, ÜMMÜŞERİFE ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/316 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 374
MALİKİN ADI VE SOYADI: FATMA ZEHRA ÜSTÜN, FERİHA AKYOL, TUNCAY KURT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/317 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 440
MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜŞERİFE ŞAHİN, YAŞAR YILMAZ ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/318 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 377
MALİKİN ADI VE SOYADI: FATMA ZEHRA ÜSTÜN, FERİHA AKYOL, TUNCAY KURT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/319 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 319
MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/320Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 450
MALİKİN ADI VE SOYADI: CEMAL ÜSTÜN, ERDAL VURAL, FEZİ ÜSTÜN, İSMAİL ÜSTÜN, KADRİ ÜSTÜN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/321 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 783A (ESKİ 783)
MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN GÜLŞAN, YAKUP YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/322 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 413
MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/323 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: KARAYAKUPLU
PARSEL NO: 2661
MALİKİN ADI VE SOYADI: KADRİYE MALKOÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/324 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 2706
MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET DERYA ÇIKRIKÇI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/325 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 785A (ESKİ 785)
MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN GÜLŞAN, YAKUP YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/326 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 474
MALİKİN ADI VE SOYADI: EMİNE OKUR, ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/327 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 372
MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN GÜLŞAN, MEHMET EMİN SARIKAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/328 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 714 ve 716
MALİKİN ADI VE SOYADI: MUSTAFA CESUR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/329 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: KARAYAKUPLU
PARSEL NO: 2681
MALİKİN ADI VE SOYADI: ÇAĞDAŞ ÇİFTÇİ, EMİNE YALNIZ YİĞİT, KERİMAN ÇİFTÇİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/330 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: KARAYAKUPLU
PARSEL NO: 2676
MALİKİN ADI VE SOYADI: NECMETTİN BERBER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/331 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 2610 - 2611 (ESKİ 260)
MALİKİN ADI VE SOYADI:
DAVALILAR: CFU ULUSLAR ARASI DIŞ. TİC. ve SERVİS HİZ. AŞ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/332 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 2557
MALİKİN ADI VE SOYADI: ADEM ÇALK, CEVDET ÇALK, FEVZİ BAKAR, MUSTAFA BAKAR, NERMİN BALTACI, REMZİ BAKAR, ŞERİFE EMİNE KOÇ, YAKUP YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/334 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 452
MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/335 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ: ŞEMSETTİN
PARSEL NO: 2512 - 2513 (ESKİ 119)
MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET KARTAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜD.