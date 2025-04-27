T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.04.2025 - 00:01

T.C. KOVANCILARSULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2020/12

22/04/2025

Mirasçı 32575430920 TC kimlik nolu Ali Gül için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 07/07/2025 günü saat 09:15'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur