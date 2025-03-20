T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

7A4295-HAVZA TM - IŞIKKAYA Enerji Nakil Hattı kapsamında, aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, 4650 Sayılı Yasanın 27. maddesine göre yapılan bedel tespiti üzerine, aynı yasanın 8. Maddesine göre idare tarafından yapılan çalışmalarda satın alma usulü ile kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemediğinden, taşınmaza değer takdirinin 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesi gereğince Mahkemece tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili talebi ile dava konusu taşınmaz maliklerine bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış, duruşmaları 18/04/2025 tarihine bırakılmıştır.

İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açılıp ve yürütmeyi durdurma kararı alınıp, bu karar Mahkememize sunulmadığı takdirde, kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar davacı idare adına tapuya tesciline karar verilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kozan Şubesine, taşınmaz malikleriadlarına açtırılacak hesaba yatırılacaktır. İlgili tarafların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur İLİ: ADANA/ İLÇESİ: KOZAN