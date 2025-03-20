T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
7A4295-HAVZA TM - IŞIKKAYA Enerji Nakil Hattı kapsamında, aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, 4650 Sayılı Yasanın 27. maddesine göre yapılan bedel tespiti üzerine, aynı yasanın 8. Maddesine göre idare tarafından yapılan çalışmalarda satın alma usulü ile kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemediğinden, taşınmaza değer takdirinin 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesi gereğince Mahkemece tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili talebi ile dava konusu taşınmaz maliklerine bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış, duruşmaları 18/04/2025 tarihine bırakılmıştır.
İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açılıp ve yürütmeyi durdurma kararı alınıp, bu karar Mahkememize sunulmadığı takdirde, kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar davacı idare adına tapuya tesciline karar verilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kozan Şubesine, taşınmaz malikleriadlarına açtırılacak hesaba yatırılacaktır. İlgili tarafların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur İLİ: ADANA/ İLÇESİ: KOZAN
S.No
Esas No
Köyü
Taşınmaz Maliki
Ada
No:
Parsel No:
Kamulaştırılacak alan m²
Vasfı
Duruşma saati
1-
2025/27
Akdam
Hatice Yorgun
109
38
26,52 m² lik kısmın mülkiyet
1056,26m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.05
2-
2025/29
Akdam
Mehmet Özden
ve arkadaşları
109
134
24,21 m² lik kısmın mülkiyet
843,31m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.50
3-
2025/28
Akdam
Musa Özden
109
93
446,21m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.20
4-
2025/39
Kızlarsekizi
Hafize Erol
101
49
21,9 m² lik kısmın mülkiyet, 28,92 m² lik kısmın irtifak
Tarla
11.10
5-
2025/30
Akdam
Musa Özden
109
133
498,57m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.54
6-
2025/37
Salmanlı
Münevver Taş Leyla Solmaz
105
35
343,03 m² lik kısmın m² lik kısmın irtifak
Tarla
11.00
7-
2025/38
Kızlarsekizi
Seyyit Yüce
101
10
553,69m² lik kısmın irtifak
Tarla
11.05
8-
2025/23
Postkabasakal
Arif Ergen ve ark
292
18
29,16 m² lik kısmın mülkiyet,1445,32 m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.15
9-
2025/31
Akdam
Musa Özden
113
40
21,9 m² lik kısmın mülkiyet, 481,12 m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.25
10-
2025/40
Ergenuşağı
Mehmet Solmaz Ömer Solmaz
103
62
21,8 m² lik kısmın mülkiyet,1135,91 m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.30
11-
2025/41
Ergenuşağı
Ali Rıza Süngü
103
65
281,33 m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.35
12-
2025/42
Ergenuşağı
Ali Rıza Süngü
103
56
10,52 m² lik kısmın mülkiyet,1366,45m² lik kısmın irtifak
Tarla
10.40
13-
2025/43
Ergenuşağı
Yusuf Akçan
103
467
26,52 m²likkısmın mülkiyet,1082,39m²likkısmınirtifak
Tarla
10.45
14-
2025/24
Postkabasakal
Fatma Gökçe ve ark.
123
2
8,89 m² lik kısmın mülkiyet, 347,69 m² lik kısmın irtifak
Tarla
09.30
15-
2025/26
Postkabasakal
Mustafa Polat ve ark.
102
1
8,89 m² lik kısmın mülkiyet, 1450,1m² lik kısmın irtifak
Tarla
09.35
16-
2025/34
Akarca
Mehmet Aktaş
101
15
253,54 m² lik kısmın irtifak
Tarla
09.40
17-
2025/35
Gökgöz
Cennet Can ve ark.
120
18
9,52 m² lik kısmın mülkiyet, 655,91 m² lik kısmın irtifak
Tarla
09.45
18-
2025/36
Salmanlı
Ümmü Döndü Solmaz
105
110
442,08 m² lik kısmın m² lik kısmın irtifak
Tarla
09.50
19-
2025/44
Ergenuşağı
İsmail Kızıl
103
948
635,91m²lik kısmın irtifak
Tarla
09.55
20-
2025/45
Ergenuşağı
İsmail Kızıl
103
950
26,52 m²lik kısmın mülkiyet,170,07 m²lik kısmın irtifak
Tarla
10.00
21-
2025/46
Ergenuşağı
İsmail Kızıl
103
1290
12,6 m²likkısmın mülkiyet,822,69 m²likkısmınirtifak
Tarla
10.10