T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

7A4295-HAVZA TM - IŞIKKAYA Enerji Nakil Hattı kapsamında, aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, 4650 Sayılı Yasanın 27. maddesine göre yapılan bedel tespiti üzerine, aynı yasanın 8. Maddesine göre idare tarafından yapılan çalışmalarda satın alma usulü ile kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemediğinden, taşınmaza değer takdirinin 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesi gereğince Mahkemece tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili talebi ile dava konusu taşınmaz maliklerine bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış, duruşmaları 18/04/2025 tarihine bırakılmıştır.

İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açılıp ve yürütmeyi durdurma kararı alınıp, bu karar Mahkememize sunulmadığı takdirde, kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar davacı idare adına tapuya tesciline karar verilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kozan Şubesine, taşınmaz malikleriadlarına açtırılacak hesaba yatırılacaktır. İlgili tarafların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur İLİ: ADANA/ İLÇESİ: KOZAN

S.No

Esas No

Köyü

Taşınmaz Maliki

Ada

No:

Parsel No:

Kamulaştırılacak alan m²

Vasfı

Duruşma saati

1-

2025/27

Akdam

Hatice Yorgun

109

38

26,52 m² lik kısmın mülkiyet

1056,26m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.05

2-

2025/29

Akdam

Mehmet Özden

ve arkadaşları

109

134

24,21 m² lik kısmın mülkiyet

843,31m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.50

3-

2025/28

Akdam

Musa Özden

109

93

446,21m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.20

4-

2025/39

Kızlarsekizi

Hafize Erol

101

49

21,9 m² lik kısmın mülkiyet, 28,92 m² lik kısmın irtifak

Tarla

11.10

5-

2025/30

Akdam

Musa Özden

109

133

498,57m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.54

6-

2025/37

Salmanlı

Münevver Taş Leyla Solmaz

105

35

343,03 m² lik kısmın m² lik kısmın irtifak

Tarla

11.00

7-

2025/38

Kızlarsekizi

Seyyit Yüce

101

10

553,69m² lik kısmın irtifak

Tarla

11.05

8-

2025/23

Postkabasakal

Arif Ergen ve ark

292

18

29,16 m² lik kısmın mülkiyet,1445,32 m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.15

9-

2025/31

Akdam

Musa Özden

113

40

21,9 m² lik kısmın mülkiyet, 481,12 m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.25

10-

2025/40

Ergenuşağı

Mehmet Solmaz Ömer Solmaz

103

62

21,8 m² lik kısmın mülkiyet,1135,91 m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.30

11-

2025/41

Ergenuşağı

Ali Rıza Süngü

103

65

281,33 m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.35

12-

2025/42

Ergenuşağı

Ali Rıza Süngü

103

56

10,52 m² lik kısmın mülkiyet,1366,45m² lik kısmın irtifak

Tarla

10.40

13-

2025/43

Ergenuşağı

Yusuf Akçan

103

467

26,52 m²likkısmın mülkiyet,1082,39m²likkısmınirtifak

Tarla

10.45

14-

2025/24

Postkabasakal

Fatma Gökçe ve ark.

123

2

8,89 m² lik kısmın mülkiyet, 347,69 m² lik kısmın irtifak

Tarla

09.30

15-

2025/26

Postkabasakal

Mustafa Polat ve ark.

102

1

8,89 m² lik kısmın mülkiyet, 1450,1m² lik kısmın irtifak

Tarla

09.35

16-

2025/34

Akarca

Mehmet Aktaş

101

15

253,54 m² lik kısmın irtifak

Tarla

09.40

17-

2025/35

Gökgöz

Cennet Can ve ark.

120

18

9,52 m² lik kısmın mülkiyet, 655,91 m² lik kısmın irtifak

Tarla

09.45

18-

2025/36

Salmanlı

Ümmü Döndü Solmaz

105

110

442,08 m² lik kısmın m² lik kısmın irtifak

Tarla

09.50

19-

2025/44

Ergenuşağı

İsmail Kızıl

103

948

635,91m²lik kısmın irtifak

Tarla

09.55

20-

2025/45

Ergenuşağı

İsmail Kızıl

103

950

26,52 m²lik kısmın mülkiyet,170,07 m²lik kısmın irtifak

Tarla

10.00

21-

2025/46

Ergenuşağı

İsmail Kızıl

103

1290

12,6 m²likkısmın mülkiyet,822,69 m²likkısmınirtifak

Tarla

10.10

#ilangovtr Basın No: ILN02192058