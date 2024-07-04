T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/64 Esas

DAVACI: EMİNE ÖZCAN

DAVALI: TUNCAY ÖZTÜRKOĞLU - BABA ADI :Ali

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce belirtilen adresinize Dava dilekçesi, Kesin süre ihtarlı tensip tutanağı, Hedef süreyi gösterir tevzi formu, Dahili davalı dilekçesi, 30.03.2022 tarihli ara karar evrakı ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava dilekçesi, Kesin süre ihtarlı tensip tutanağı, Hedef süreyi gösterir tevzi formu, Dahili davalı dilekçesi, 30.03.2022 tarihli ara karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.