Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. KOZLUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 1987/89 Esas (BİRLEŞEN DAVA ESAS NO: 1989/103)

KARAR NO: 2024/140

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

Mahkememizden verilen 26/03/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile,

"BİRLEŞEN VE ESAS DAVANIN REDDİNE,

1-Davacı hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3-Davalılar tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

4-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan avansın taraflara iadesine,

Dair, Davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıklandı."

Şeklinde hüküm kurulmakla, mahkememizce verilen karar ve davacı kurum vekilinin istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davalı 632...90 T.C.Kimlik nolu Burhan Ceylan'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 25/02/2025