T.C. KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/38 Esas 04.03.2025 Konu: Gaiplik İlanı
NEJDET ASTAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞEMSETTİN ASTAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO: 39122188778
ADI SOYADI: ŞEMSETTİN ASTAN
BABA ADI: ŞÜKRÜ
ANA ADI: ZEHRA
DOĞUM TARİHİ: 25/02/1948
DOĞUM YERİ: KORKUTELİ
İKAMETGAH ADRESİ:
EK: Dava Dilekçesi
#ilangovtr Basın No: ILN02187529