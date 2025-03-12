T.C. KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/38 Esas 04.03.2025 Konu: Gaiplik İlanı

NEJDET ASTAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞEMSETTİN ASTAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO: 39122188778

ADI SOYADI: ŞEMSETTİN ASTAN

BABA ADI: ŞÜKRÜ

ANA ADI: ZEHRA

DOĞUM TARİHİ: 25/02/1948

DOĞUM YERİ: KORKUTELİ

İKAMETGAH ADRESİ:

EK: Dava Dilekçesi

#ilangovtr Basın No: ILN02187529