T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Ağustos 2023

DOSYA NO: 2018/17 Esas

KARAR NO: 2023/460

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdava dosyasında kaçakçılık suçundan sanık Mohamad oğlu 01/03/1968 doğumlu, Abdulmajıd Hammoud'a aramalara rağmen ulaşılamadığından, gerekçeli karartebliğ edilememesi nedeniyle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarıncahüküm özetiilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetedeİLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir.

KARAR ÖZETİ:

Mahkememizin 22/06/2023 tarih, 2018/17 Esas ve 2023/460 Karar sayılı ilamı ile; sanık Abdulmajıd Hammoud'a, kaçakçılık suçundan 10 ay tecilli hapis, 20.00TL adli para cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiş olup,

Hüküm özetinin,ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibarensanık tarafından 7 gün içindemahkememizeverilecekbir dilekçe ile veya zabıt katibineyapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, mahkememiznezdinde istinafyasa başvurusu yoluaçıkolduğuna, mahkumiyet hükmüne ilişkin karar istinafedilmemesi halindebu haliyle kesinleştirileceğine ilişkin işbu hüküm özetiİLAN OLUNUR. 07/08/2023